Порошенко заявил об абсолютном доверии к Лукашенко

"Я благодарен за ту инициативу, о которой мы договорились, о том, чтобы переговоры о превращении войны, прекращении агрессии России против Украины мы провели в Минске", — заявил Порошенко, выступая на форуме в Гомеле в пятницу.

Он поблагодарил президента Белоруссии за те усилия, которые он предпринимает для урегулирования конфликта в Донбассе.

"Доверяю ли я Лукашенко? На 100%! И мы об этом сегодня говорили. Важна ли его миссия? Чрезвычайно важна, как и миссия Белоруссии", — добавил Порошенко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.