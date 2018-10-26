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Порошенко заявил об абсолютном доверии к Лукашенко
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Порошенко заявил об абсолютном доверии к Лукашенко 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Пресс-служба президента Украины/ Михаил Палинчак
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что полностью доверяет своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко и благодарен за его миротворческие усилия по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Я благодарен за ту инициативу, о которой мы договорились, о том, чтобы переговоры о превращении войны, прекращении агрессии России против Украины мы провели в Минске", — заявил Порошенко, выступая на форуме в Гомеле в пятницу.
Он поблагодарил президента Белоруссии за те усилия, которые он предпринимает для урегулирования конфликта в Донбассе.
"Доверяю ли я Лукашенко? На 100%! И мы об этом сегодня говорили. Важна ли его миссия? Чрезвычайно важна, как и миссия Белоруссии", — добавил Порошенко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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