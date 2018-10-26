У Елизавета II умерла любимая собака

Любимая собака королевы Великобритании скончалась в возрасте 12 лет. Пес по кличке Уиспер был последним представителем породы вельш-корги пемброк при королевском дворе, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Королева Елизавета II очень любит вельш-корги. Она разводит их с 1944 года, когда ей подарили щенка этой породы на 18-летие. С тех пор она вырастила 30 корги.

Уиспер прожил при дворе всего два года: королева взяла его после смерти прежнего владельца — егеря Сандрингемского дворца.

Теперь у британской королевы остались две собаки — обе они представляют собой помесь корги и таксы.