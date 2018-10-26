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У Елизавета II умерла любимая собака
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У Елизавета II умерла любимая собака 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: Deccan Chronicle
Любимая собака королевы Великобритании скончалась в возрасте 12 лет. Пес по кличке Уиспер был последним представителем породы вельш-корги пемброк при королевском дворе, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.
Королева Елизавета II очень любит вельш-корги. Она разводит их с 1944 года, когда ей подарили щенка этой породы на 18-летие. С тех пор она вырастила 30 корги.
Уиспер прожил при дворе всего два года: королева взяла его после смерти прежнего владельца — егеря Сандрингемского дворца.
Теперь у британской королевы остались две собаки — обе они представляют собой помесь корги и таксы.
Daily Mail отмечает, что Елизавета II была по-настоящему привязана к своему питомцу и очень огорчена его смертью.
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