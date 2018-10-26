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ФБР подтвердило обнаружение 11-й подозрительной посылки
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ФБР подтвердило обнаружение 11-й подозрительной посылки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
ФБР в своем официальном твиттере подтвердило обнаружение во Флориде 11-й подозрительной посылки. Она была адресована сенатору Кори Букеру.
"ФБР подтвердило, что 11-я посылка была обнаружена во Флориде, схожая по внешнему виду с остальными, она была адресована сенатору Кори Букеру", — говорится в тексте официального сообщения.
Ранее в MSNBC предположили, что Россия послала бомбы Обаме, Клинтонам и CNN.
Накануне американские правоохранители изъяли десять подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN и в ресторан актера Роберта Де Ниро.
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