Порошенко рассказал о доверии между ним и Лукашенко

«Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество», — приводит БелТА слова Порошенко.

Он отметил, что граница между Белоруссией и Украиной должна быть исключительно границей мира, дружбы и надёжности.

Ранее Лукашенко заявил, что в страну с начала конфликта на Украине приехали около 150 тысяч человек.