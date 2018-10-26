Ещё
Порошенко рассказал о доверии между ним и Лукашенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путина позвали в Вашингтон
Путина позвали в Вашингтон

Порошенко рассказал о доверии между ним и Лукашенко 

RT на русском + ещё 2 44 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Гомеле рассказал о доверии между ними.
«Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество», — приводит БелТА слова Порошенко.
Он отметил, что граница между Белоруссией и Украиной должна быть исключительно границей мира, дружбы и надёжности.
Ранее Лукашенко заявил, что в страну с начала конфликта на Украине приехали около 150 тысяч человек.
RT на русском: последние новости
Эксперт оценил призыв не говорить по-русски на форуме в Белоруссии Меркель приедет в Киев 1 ноября Суд объявил перерыв в слушании дела Януковича
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Морская авиация поднята по тревоге в Крыму
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Жена назвала причину смерти Караченцова
«Киевский патриархат» решил забрать название у УПЦ
В Приморье рухнул автомобильный мост
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
В Турции две женщины провалились под асфальт
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение