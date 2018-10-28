Эрдоган: будущее Асада будет определять народ САР

"На наш взгляд, это человек, который уничтожил миллион своих граждан. Мы хотим, чтобы это было закончено", — сказал Эрдоган.

Однако, он также подчеркнул, что судьбу Асада должен решать народ Сирии.

Ранее Эрдоган заявил, что четырехсторонний саммит глав Турции, России, Германии и Франции по сирийскому урегулированию дал импульс для окончания сирийской трагедии.