Уволенная интервьюер Путина ищет новую работу

По словам собеседников издания, Келли хочет вернуться, однако на соответствующий вопрос CNN на Fox News ответили, что «чрезвычайно счастливы» с нынешним составом команды.

Ранее стало известно, что руководство NBC приняло решение уволить Мегин Келли, дважды бравшую интервью у президента России Владимира Путина , за расистское высказывание в эфире канала.

Журналистка заявила, что это нормально — одеваться на Хэллоуин чернокожим, окрашивая лицо в соответствующий цвет. Многие зрители, а также менеджмент NBC сочли подобное мнение расистским.

По данным СМИ, сейчас Келли через юриста пытается добиться выплаты предусмотренного контрактом гонорара почти за два года работы — около 50 миллионов долларов.