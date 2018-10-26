Уволенная интервьюер Путина ищет новую работу 

Уволенная с канала NBC за расизм американская журналистка Мегин Келли может вернуться на прежнее место работы — канал Fox News. Об этом сообщает Vanity Fair.
По словам собеседников издания, Келли хочет вернуться, однако на соответствующий вопрос CNN на Fox News ответили, что «чрезвычайно счастливы» с нынешним составом команды.
Ранее стало известно, что руководство NBC приняло решение уволить Мегин Келли, дважды бравшую интервью у президента России Владимира Путина, за расистское высказывание в эфире канала.
Журналистка заявила, что это нормально — одеваться на Хэллоуин чернокожим, окрашивая лицо в соответствующий цвет. Многие зрители, а также менеджмент NBC сочли подобное мнение расистским.
По данным СМИ, сейчас Келли через юриста пытается добиться выплаты предусмотренного контрактом гонорара почти за два года работы — около 50 миллионов долларов.