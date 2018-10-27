Украинского священника уличили в пропаганде речей Гитлера

По информации издания, Костюк служит капелланов в одной из украинских воинских частей и вместе с бойцами занимается патриотическим воспитанием молодежи. На его странице журналисты также заметили записи о деятельности «Правого сектора».

На удаленные материалы обратили внимание и пользователи Facebook. Они стали оставлять комментарии и скриншоты под последней записью священника.

Костюк оправдался: «Я интересуюсь историей, пытаюсь понять ее без навязанных идеологических наслоений! Кто видел эти посты, тот поймет, в каком контексте они сделаны», — подчеркнул иеромонах.

УПЦ КП — одна из неканонических церквей Украины. В начале октября Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии ей и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).