Суд объявил перерыв в слушании дела Януковича 

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 29 октября в рассмотрении дела экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает РИА Новости.
«Перерыв до 9:00 29 октября», — сказал председательствующий судья.
Накануне адвокаты бывшего президента передали представителям мониторинговой миссии ООН по правам человека и посольства США на Украине материалы о нарушениях прав защиты Януковича.
Прокурор Главной военной прокуратуры Украины ранее просил суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.