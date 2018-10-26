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Суд объявил перерыв в слушании дела Януковича
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Умер Борис Темирканов

Суд объявил перерыв в слушании дела Януковича 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 29 октября в рассмотрении дела экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает РИА Новости.
«Перерыв до 9:00 29 октября», — сказал председательствующий судья.
Накануне адвокаты бывшего президента передали представителям мониторинговой миссии ООН по правам человека и посольства США на Украине материалы о нарушениях прав защиты Януковича.
Прокурор Главной военной прокуратуры Украины ранее просил суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.
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