«Чей язык — того и власть»: в Житомире запретили русский

В Житомирской области на Украине местные власти запретили публично использовать «русскоязычный культурный продукт». Так, жители региона больше не смогут увидеть по телевидению трансляции российских фильмов или выступления российских актеров. Отмечается, что в области будет создана рабочая группа, участники которой будут проводить профилактические беседы и разъяснять значение закона. В нее войдут правоохранители, политики и представители общественности.

В Житомирской области на северо-западе Украины депутаты областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русского языка. Об этом сообщила пресс-служба партии «Свобода», депутаты которой инициировали проект запрета.

Теперь на территории области нельзя публично использовать «русскоязычный культурный продукт». В частности, речь идет о запрете трансляции российских фильмов и выступлений российских актеров. Депутаты пояснили, что мораторий введен, поскольку в стране должен быть свой «украинский продукт».

«Все мы знаем, чей язык — того и власть. Поэтому все наши ресурсы должны быть направлены на развитие украиноязычного продукта — книг, кино, радио. От этого зависит наше будущее, будущее Украины», — заявил председатель фракции «Свободы» в облсовете Сидор Кизин.

Принятый проект также предполагает создание межведомственной рабочей группы для проведения «систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории Житомирской области. В состав группы войдут правоохранители, чиновники и представители общественности.

При этом Житомирская область стала не первым украинским регионом, на территории которого законодательно запрещен русский язык.

Так, в сентября депутаты Львовского горсовета проголосовали за запрет испонять любые произведения на русском языке.

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечалось в документе.

Кроме того, львовские депутаты заявили о планах подготовить обращение к Верховной раде Украины с требованием ввести запрет на публичное распространение аудиовизуальных произведений на русском языке по всей стране.

Ранее также стало известно, что в Херсонской области руссякий язык лишили статуса регионального. По данным местного издания «Херсонские вести», за инициативу проголосовали 33 депутата городского совета из 38.

Власти Незалежной не первый год борются за искоренение русского языка. В начале октября стало известно, что парламент страны в первом чтении принял законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. В случае принятия инициативы органы госвласти и местного самоуправления, все учебные заведения, больницы и сфера обслуживания должны будут использовать только украинский язык.

Осенью прошлого года в силу вступил закон об увеличении доли государственного языка на телевидении. По официальным заявлениям властей, инициатива была призвана продвигать украинский язык в массы.

Тем не менее журналисты крупнейшего украинского общенационального телеканала «Интер» выступили против законопроекта. Канал ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон вредит развитию украинского телевидения.

В заявлении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на Украине, опубликованном 12 января этого года, отмечалось, что принятие закона не оправдало надежд.

Авторы документа подчеркивали, что ряд каналов оставили эфир неизменным, лишь формально обеспечив соблюдение законодательных требований.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

Кроме того, в прошлом году Верховная рада приняла закон, запрещающий вести преподавание в школах на языках национальных меньшинств. Согласно инициативе, с 2018 года украинские школьники, начиная с пятого класса, не смогут обучаться русском, венгерском и румынском языках, даже если они являются для них родными.

Планируется, что с 2020 года и для младших классов эту норму отменят, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.