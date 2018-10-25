Украина объявила о важной победе над Россией

Европейскую резолюцию объявили очередной важной победой Украины над Россией

«Еще одна важная победа Украины сегодня в Европарламенте в контексте противодействия российской агрессии», — прокомментировала она решение депутатов.

25 октября депутаты Европарламента приняли резолюцию по ситуации в Азовском море. В ней содержится призыв к членам Европейского союза заявить, что санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

Также в Европарламенте предложили ввести должность спецпосланника Евросоюза по Крыму и Донбассу, который будет контролировать ситуацию в зоне морского конфликта.