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Украина объявила о важной победе над Россией
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Европейскую резолюцию объявили очередной важной победой Украины над Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Принятие Европейским парламентом резолюции по Азовскому морю является «еще одной важной победой» Украины над Россией. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
«Еще одна важная победа Украины сегодня в Европарламенте в контексте противодействия российской агрессии», — прокомментировала она решение депутатов.
25 октября депутаты Европарламента приняли резолюцию по ситуации в Азовском море. В ней содержится призыв к членам Европейского союза заявить, что санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.
Также в Европарламенте предложили ввести должность спецпосланника Евросоюза по Крыму и Донбассу, который будет контролировать ситуацию в зоне морского конфликта.
Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года, перед открытием Крымского моста через Керченский пролив. Киев счел строительство незаконным (Украина считает Крым частью своей территории — прим. «Ленты.ру») и выразил опасения, что Россия перекроет доступ к этому морю.
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