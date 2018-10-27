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Порошенко заработал почти $1,5 млн за три недели
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Порошенко заработал почти $1,5 млн за три недели 

360tv.ru + ещё 19 45 минут назад
Фото: Reuters
За неполный октябрь президент Украины Петр Порошенко обогатился на 1,24 миллиона долларов, что составляет почти 35 миллионов гривен. Об этом сообщили «Известия».
Соответствующие сведения стали известны из единого реестра деклараций украинских чиновников.
Как следует из документа, 1,02 миллиона долларов президент Украины получил в результате отчуждбения ценных бумаг и корпоративных прав, а еще 210 тысяч долларов как дивиденды от работы инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал».
По украинскому законодательству, если гражданин получает доход, превышающий 50 прожиточных минимумов, он должен задекларировать его в течение 10 дней. С начала 2018 года Петр Порошенко подал 15 деклараций. Общая сумма документов составила 4,4 миллиона долларов — почти 125 миллионов гривен. Это почти в восемь раз превысило его доходы за минувший год.
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