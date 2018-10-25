Стала известна начинка разосланных в США бомб

Взрывные устройства, отправленные ряду американских политиков и чиновников, оказались похожими и были начинены поражающими элементами. Об этом сообщает NBC New York.

По данным источников телеканала, бомбы были изготовлены из куска пластиковой трубы. Внутри у них был таймер, вероятно, цифровые часы. Специалисты также выяснили, что засыпанный внутрь взрывчатый порошок получен из пиротехнических изделий.

На рентгеновских снимках устройств также видно, что в трубу заложены поражающие элементы. Как отмечает The New York Times , в качестве шрапнели использовалось битое стекло. К бомбам приделали и небольшие батарейки для будильника. Однако точно пока не установлено, могли ли быть устройства действительно приведены в действие.

Ранее в департаменте по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка заявили, что взрывные устройства с большой вероятностью были отправлены одним и тем же человеком. Также сообщалось, что бомбы «примитивные, но функционирующие».