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Украина пожаловалась ООН на переселение россиян в Крым
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Украина пожаловалась ООН на переселение россиян в Крым 

Lenta.ru + ещё 31 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские власти переселили в Крым более 100 тысяч российских граждан с целью изменить демографический состав полуострова. С таким заявлением на заседании Совета безопасности ООН выступил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает УНИАН.
«В течение периода 2014-2017 годов 108 тысяч человек перемещено из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это, если не целенаправленная политика на изменение демографического состава региона?» — задался вопросом дипломат.
Украина не в первый раз заявляет о масштабном переселении граждан России на полуостров. В начале октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин поведал, что власти России специально переселяют в Крым десятки тысяч людей, чтобы вытеснить с полуострова проукраинское население. По его словам, Крым «под российской оккупацией идет в никуда».
«Там создана ситуация, когда каждый может быть арестован днем или ночью. Люди опасаются разговаривать друг с другом прямо на улицах», — заявил глава МИД Украины.
В конце мая один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев выступил с заявлением, что Россия тайно переселила в Крым до миллиона человек с российской территории. По его мнению, Москва с помощью подобных действий добивается «вытеснения местного населения».
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.
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