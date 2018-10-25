Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет 

Мэров и депутатов можно будет отозвать
Россиянам могут позволить отзывать депутатов и мэров. Об этом свидетельствует проект структуры Кодекса о выборах и референдумах, разработанный Российским фондом свободных выборов и опубликованный на его сайте. Согласно ему, в структуре кодекса может появится глава, регулирующая основы инициирования, организации и проведения отзыва депутата и выборного должностного лица органа государственной власти субъекта РФ и органа местного самоуправления. Одним из учредителей Российского фонда свободных выборов является Центральная избирательная комиссия, а разработкой кодекса займется МГУ.
Россия поборется за сохранение ДРСМД
Россия призовет Организацию объединенных наций сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил на Первом канале замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Москва намерена внести в ООН проект соответствующей резолюции.
«Посмотрим, как страны, в том числе союзники США, поведут себя в этой ситуации», — отметил замглавы МИДа.
NASDAQ рекордно просел
Индекс американской биржи высокотехнологичных компаний NASDAQ просел сильнее, чем когда-либо за последние семь лет. Судя по обзору вчерашней торговой сессии, индекс NASDAQ упал на 329,14 пункта или на 4,43%. Это, как отмечает ТАСС, самое большое падение NASDAQ с августа 2011 года. Акции Microsoft на бирже подешевели на 1,02%, Apple — на 2,62%, а Google — на 4,42%.
«Ряд неопределенных факторов вызывает страх», — объяснил происходящее сотрудник инвесткомпании First American Trust Джерри Бракман в беседе с The Wall Street Journal.
Школьникам предложили платить за уборку
Школьникам хотят платить за уборку в классе. С такой инициативой, как сообщает Business FM, выступил депутат Госдумы Борис Чернышов. По словам зампреда думского комитета по образованию, подобным положением следовало бы пополнить законопроект о «трудовом воспитании» школьников. Чернышов отметил, что ученикам, к примеру, могут предложить заключать со школами трудовые договоры. За два-три часа нетяжелой работы в течение нескольких дней ученики могли бы получать примерно три-пять тысяч рублей.
Тарифы в общественном транспорте могут стать динамическими
Цена поездки на общественном транспорте в России может быть привязана ко времени суток. В Министерстве транспорта «Известиям» рассказали, что идею введения в стране динамических тарифов в качестве одной из мер по развитию городского транспорта рассмотрит правительство. По словам Юрия Дашкова, главы межрегионального профсоюза работников общественного транспорта, в дневное время проезд в «полупустом» транспорте должен быть дешевле — это может позволить разгрузить его в часы пик.