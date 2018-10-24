Убитый Хашукджи: критик власти и друг бен Ладена

Убитый журналист Хашукджи: критик власти и друг бен Ладена

Убитый в саудовском консульстве в Стамбуле журналист Джамаль Хашукджи был неоднозначной личностью, сделавшей яркую карьеру. Он принадлежал к одной из самых влиятельных семей Саудовской Аравии и в то же время был критиком властей королевства. Хашукджи называл себя "другом Усамы бен Ладена" и шокировал западную общественность фотографиями с террористом.

Дед Джамаля, Мухаммед Халед Хашукджи, был личным врачом основателя королевства Абдель-Азиза Аль Сауда, а дядя, миллиардер Аднан Хашукджи, был известным торговцем оружием, обладателем редких коллекций. В начале 1980-х годов Аднан Хашукджи считался богатейшим человеком в мире с состоянием 4 миллиарда долларов. Его огромная яхта появилась в одном из фильмов про Джеймса Бонда , потом была продана султану Брунея , а позже — нынешнему президенту США Дональду Трампу за много лет до его прихода в Белый дом. Сейчас яхта принадлежит одному из саудовских принцев.

Кроме того, Джамаль Хашукджи был двоюродным братом продюсера Доди аль-Файеда, друга принцессы Дианы, с которым она погибла в автокатастрофе в Париже в августе 1997 года.

Джамаль Хашукджи родился в Медине 13 октября 1958 года (не дожил до своего 60-летия несколько дней). В 1982 году Хашукджи закончил университет Индианы в США и начал журналистскую карьеру. Он занимал должность информационного советника принца Турки аль-Фейсала, в разные годы взял несколько интервью у главаря "Аль-Каиды" * Усамы бен Ладена и сделал с ним фотографии.

Известно, что Хашукджи и бен Ладен были знакомы еще с 80-х годов, когда последний воевал против СССР в рядах афганских моджахедов. В те годы газета Arab News, где Хашукджи тогда работал, даже опубликовала его фотографию с РПГ в руках в окружении боевиков.

В своем интервью в 2008 году Хашукджи признался: "Да, я был другом Усамы бен Ладена… Он мог бы послужить своей религии и родине лучшим образом, если бы он контролировал свои страсть и гнев, а не страсти контролировали его".

Не так давно Хашукджи шокировал пользователей Instagram, опубликовав архивную фотографию бен Ладена в Афганистане.

В самой Саудовской Аравии Хашукджи был известен, скорее, своей неуживчивостью и оппозиционными взглядами. Он часто менял место работы. Например, в 2004 году он проработал всего 52 дня на посту главного редактора газеты "Аль-Ватан" — его уволили после публикации критики в адрес одного из крупных улемов (богословов).

В 2007 году Хашукджи вернулся на этот пост, но еще через три года снова был уволен. По некоторым сообщениям, его вынудили уйти после публикации одного автора, где критиковался салафизм и звучал призыв к реформе. Кроме того, в газете появлялись критические статьи о государственном Комитете по поощрению добродетели и удержанию от порока и правах женщин.

Также Хашукджи в 2004-2007 годах работал информационным советником посла Саудовской Аравии в Лондоне (затем в США) Турки аль-Фейсала — влиятельного саудовского политика. Аль-Фейсал был директором саудовской разведки более 20 лет с 1977 года, и именно в этом качестве контактировал с бен Ладеном.

В 2017 году Хашукджи эмигрировал в Вашингтон, стал сотрудничать с американской газетой Washington Post , где критиковал власти Саудовской Аравии и политику наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, а также участие страны в гражданской войне в Йемене. В одной из статей журналист писал: "Я говорю о страхе, запугивании, задержании и оскорблении духовенства… Саудовская Аравия не всегда была такой репрессивной, но сейчас это стало невыносимо".

Кроме того, в своем "изгнании" Хашукджи сотрудничал с лондонской газетой "Аль-Хаят", принадлежащей одному из саудовских принцев. В конце 2017 года "Аль-Хаят" перестала с ним сотрудничать по причине "злоупотреблений, явной целью которых было подвергание сомнению реформ в королевстве и противодействие им".

Из-за переезда в США Хашукджи пришлось расстаться с его третьей женой Алей Насыф. Именно чтобы подтвердить бумаги о разводе с Насыф, Хашукджи пришел в саудовское консульство в Стамбуле 28 сентября — журналист собирался узаконить свои отношения с новой невестой, Хадиджей Ченгиз.

Все дела уладить не удалось, и Хашукджи пришлось вновь вернуться в консульство 2 октября. Хадиджей Ченгиз пошла с ним, однако в консульство ее не пустили. Женщина пять часов ждала на улице, после чего сотрудники сказали ей, что ее жених "уже ушел".

Более чем через две недели, 20 октября, государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются. Саудовские власти заявляют, что стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

У Хашукджи остались сыновья и дочери (известно о четырех от первого брака). Старший из них Салах ад-Дин Хашукджи работает журналистом в саудовской газете "Аль-Иктисадия". Салах ад-Дин получил соболезнования от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

Сам принц в своем выступлении на форуме Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде назвал убийство Джамаля Хашукджи "ужасным и неоправданным инцидентом".

*Террористическая организация, запрещенная в России