Глава Apple назвал свой гомосексулизм «божьим даром»

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что гордится своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, и назвал свой гомосексуализм «божьим даром».

«Я очень этим горжусь. Быть геем — величайший дар Бога для меня», — передает его слова CNN.

Кук объяснил, что официально раскрыл свою сексуальную ориентацию четыре года назад. Тогда он начал получать письма от детей о том, как они подвергаются насмешкам и издевательствам из-за их гомосексуализма. Тогда он решил не быть «эгоистом» и рассказать о себе, чтобы помочь остальным людям.

По словам Кука, он хотел продемонстрировать детям, что они «могут быть геями, но продолжать заниматься великими делами».

В октябре 2014 года Тим Кук признался в нетрадиционной сексуальной ориентации и заявил, что гордится этим.