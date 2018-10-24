Депутат Рады сорвал заседание российско-украинской комиссии

Депутат Рады, представляющий «Блок Петра Порошенко» Рефат Чубаров , сделал попытку сорвать работу российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море.

Как сообщает РИА Новости, Чубаров немедленно потребовал прекратить заседание и выдворить из страны главу российской делегации Игоря Рулева

Депутата возмутило, что представитель России въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя.

«Вы разговариваете с преступником», — заявил Чубаров.

Отмечается, что после слов депутата был объявлен перерыв и в зал зашли сотрудники СБУ

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.