Депутат Рады сорвал заседание российско-украинской комиссии 

Депутат Рады, представляющий «Блок Петра Порошенко» Рефат Чубаров, сделал попытку сорвать работу российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море.
Как сообщает РИА Новости, Чубаров немедленно потребовал прекратить заседание и выдворить из страны главу российской делегации Игоря Рулева.
Депутата возмутило, что представитель России въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя.
«Вы разговариваете с преступником», — заявил Чубаров.
Отмечается, что после слов депутата был объявлен перерыв и в зал зашли сотрудники СБУ.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал заявление замминистра обороны России Татьяны Шевцовой о попытках Украины блокировать счета Черноморского флота в 2014 году.