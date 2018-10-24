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В Киеве устроили цыганский погром
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Су-24 выпустил ракету мимо полигона

В Киеве устроили цыганский погром 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Reuters
Радикалы из группировки С14 устроили погром в цыганском лагере, который находился возле железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом рассказал лидер организации Сергей Бондарь, передает Корреспондент.net.
Бондарь рассказал, что после проведенной «зачистки» работникам коммунальных служб пришлось наводить там порядок и «убирать отходы жизнедеятельности цыган».
22 апреля активисты националистической организации С14 разогнали табор цыган на Лысой горе в Киеве. В результате «убедительных законных аргументов» ромы покинули лагерь, после чего его сожгли.
В мае в цыганском таборе, который находится около Львова произошел поджог, никто не пострадал. В конце июня на поседение было совершено еще одно нападение, тогда 24-летнему мужчине нанесли несколько ножевых ранений, он умер.
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