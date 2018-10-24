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В Польше призвали Запад объединиться против России
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В Польше призвали Запад объединиться против России 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Запад должен объединиться против России, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в ходе Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum), который открылся в среду в Варшаве.
"Россия — это стратегический вызов для безопасности. Не только для безопасности Польши и региона, но и для всего континента, а также этот вызов имеет мировой масштаб", — сказал Солох.
По его словам, Москва "предпринимает попытки нарушения мирового порядка и мировой безопасности".
"Как никогда важно наше единство. Не только в рамках НАТО, а в целом всего западного сообщества. Наш ответ должен быть скоординированным", — заявил Солох.
Говоря о планах разместить в Польше постоянную базу НАТО, он назвал эту идею инвестицией в безопасность.
"США серьезно рассматривают союзнические обязательства. Один из примеров — разговор об усилении присутствия войск США в Польше", — сказал он.
"Мы трактуем возможное увеличение численности войск США, как инвестицию в безопасность всего нашего региона", — заявил Солох.
В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии. Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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