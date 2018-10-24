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Елизавета II впервые высказалась о Brexit
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Елизавета II впервые высказалась на тему брексита 

RT на русском + ещё 5 57 минут назад
Фото: Reuters
Королева Великобритании Елизавета II на государственном приёме в честь короля Нидерландов Виллема-Александра впервые коснулась темы выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.
Она отметила, что двусторонние отношения особенно важны в период, когда «вырисовывается новое устройство Европы».
«Сейчас, когда мы рассчитываем на новое партнёрство с Европой, наши общие ценности и преданность друг другу являются нашим важнейшим активом… Как инноваторы, участники торгового рынка и интернационалисты мы с уверенностью смотрим в будущее», — цитирует Елизавету II BBC.
В свою очередь, король Нидерландов выразил сожаление, что Британия выходит из ЕС, однако отметил, что «брексит не означает прощание».
В июне Елизавета II утвердила билль о выходе страны из ЕС.
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