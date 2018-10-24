Моралес назвал США врагом мира во всем мире

Боливийский президент Эво Моралес заявил, что США являются угрозой правам человека и миру. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

Отмечается, что такое заявление он сделал в связи с намерением Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД).

"…США являются врагом мира во всем мире и прав человека", — заявил Моралес.

Он уточнил, что об этом свидетельствует как намерение американской стороны выйти из договора, так и угроза направить военных на границу с Мексикой, чтобы остановить мигрантов из Центральной Америки.

Ранее Моралес резко осудил политику США в присутствии Трампа.