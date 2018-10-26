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Ассанжу предложили два варианта развития ситуации
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Ассанжу предложили два варианта развития ситуации 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Генеральный прокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо назвал два возможных варианта развития ситуации с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
В качестве первого варианта Креспо предложил Ассанжу сдаться британским властям под гарантии, которые получил Эквадор — на срок не более полугода и при условии невыдачи никакой другой стране.
Другое предложение предполагает, что Ассанж останется в посольстве Эквадора в Лондоне при соблюдении определенных правил, передает РИА «Новости».
Сам основатель портала WikiLeaks уже отверг оба эти варианта.
В середине октября стали известны правила проживания основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Ассанж находится в посольстве с 2012 года — он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище, боясь экстрадиции в США из-за деятельности в WikiLeaks.
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