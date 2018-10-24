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Трамп усомнился в выборе председателя ФРС
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Трамп усомнился в своем выборе председателя ФРС 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Wong Maye-E/AP
Президент США Дональд Трамп считает, что назначение Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) было ошибкой. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По мнению президента, каждый раз, когда Соединенные Штаты "совершают что-то великое", Пауэлл повышает процентную ставку. Трамп предположил, что это "радует" председателя ФРС. В газете подчеркнули, что американский лидер отказался развивать свою мысль. Представители ФРС также отказались от комментариев.
Трамп также выразил мнение, "может, слишком рано", что ему следует сожалеть о назначении Пауэлла.
Ранее Трамп заявлял, что ФРС является его главной угрозой.
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