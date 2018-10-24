Трамп усомнился в выборе председателя ФРС

Трамп усомнился в своем выборе председателя ФРС

По мнению президента, каждый раз, когда Соединенные Штаты "совершают что-то великое", Пауэлл повышает процентную ставку. Трамп предположил, что это "радует" председателя ФРС. В газете подчеркнули, что американский лидер отказался развивать свою мысль. Представители ФРС также отказались от комментариев.

Трамп также выразил мнение, "может, слишком рано", что ему следует сожалеть о назначении Пауэлла.

Ранее Трамп заявлял, что ФРС является его главной угрозой.