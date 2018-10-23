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Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным в ноябре
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Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным в ноябре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ноябре на мероприятиях в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.
"Она еще не организована, но, наверное, мы встретимся", — сказал Трамп журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее о договоренности провести такую встречу сообщили помощник российского лидера Юрий Ушаков и советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, который посетил Москву.
По словам Ушакова, после торжественных мероприятий в Париже президенты проведут двустороннюю встречу 11 ноября. Ее продолжительность зависит от самих президентов, добавил он.
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