Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным в ноябре

"Она еще не организована, но, наверное, мы встретимся", — сказал Трамп журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее о договоренности провести такую встречу сообщили помощник российского лидера Юрий Ушаков и советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон , который посетил Москву.

По словам Ушакова, после торжественных мероприятий в Париже президенты проведут двустороннюю встречу 11 ноября. Ее продолжительность зависит от самих президентов, добавил он.