Ещё
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ 

Lenta.ru 1 час назад
Джонна Мендез (Jonna Mendez), в прошлом занимавшаяся изменением внешности агентов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, рассказала о маскировке, которую используют шпионы. Ее интервью опубликовано на канале издания Wired в YouTube.
По ее словам, часто бывает достаточно парика, очков или растительности на лице, однако в некоторых случаях требуется полное перевоплощение, причем маскировка должна быть долговременной и незаметной даже при близком общении. В таких случаях помогают специальные маски.
Мендез показала фотографии, сделанные во время встречи в Белом доме, на которую она пришла в такой маске. Президент Джордж Буш–младший сидел на расстоянии вытянутой руки от нее и ничего не заметил. Кроме масок, в ЦРУ используют пластический грим, который меняет форму скул, лба и носа, а также накладки на челюсти, влияющие на очертания лица и манеру речи.
В идеале каждая примета в словесном портрете агента, который составит противник, должна быть неверной. Кудрявую шевелюру нужно спрятать под париком с прямыми волосами, молодого — состарить, стройного — превратить в толстяка, а женщину — в мужчину. Мендез признает, что сделать наоборот гораздо труднее. Почти невозможно выдать мужчину за женщину, омолодить человека и тем более убавить вес при помощи грима.
Важна не только внешность, но и поведение. По словам Мендез, американца может выдать то, как он обращается с ножом и вилкой, как держит сигарету и как держится, когда стоит. Походку, по ее словам, легко изменить, положив камешек в обувь или перевязав колено.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Могерини назвала Черное море «европейским»278
Названа главная цель керченского стрелка276
Ведущие объяснили интервью с погибшей в Керчи студенткой690
Из-за погони чиновники выбросили деньги из машины
Путин пошутил про герб США362
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
01:42
Почему проиграл Макгрегор и другие события дня
В мире
07:58
Путин пошутил про герб США
Политика
01:01
Путин захотел встретиться с Трампом
Политика
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
00:52
Умер Владимир Дагуров
Общество
01:38
Репетиция зимы
Погода Общество
02:00
Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение