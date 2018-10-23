Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ

Джонна Мендез (Jonna Mendez), в прошлом занимавшаяся изменением внешности агентов Центрального разведывательного управления ( ЦРУ США , рассказала о маскировке, которую используют шпионы. Ее интервью опубликовано на канале издания Wired в YouTube.

По ее словам, часто бывает достаточно парика, очков или растительности на лице, однако в некоторых случаях требуется полное перевоплощение, причем маскировка должна быть долговременной и незаметной даже при близком общении. В таких случаях помогают специальные маски.

Мендез показала фотографии, сделанные во время встречи в Белом доме, на которую она пришла в такой маске. Президент Джордж Буш–младший сидел на расстоянии вытянутой руки от нее и ничего не заметил. Кроме масок, в ЦРУ используют пластический грим, который меняет форму скул, лба и носа, а также накладки на челюсти, влияющие на очертания лица и манеру речи.

В идеале каждая примета в словесном портрете агента, который составит противник, должна быть неверной. Кудрявую шевелюру нужно спрятать под париком с прямыми волосами, молодого — состарить, стройного — превратить в толстяка, а женщину — в мужчину. Мендез признает, что сделать наоборот гораздо труднее. Почти невозможно выдать мужчину за женщину, омолодить человека и тем более убавить вес при помощи грима.

Важна не только внешность, но и поведение. По словам Мендез, американца может выдать то, как он обращается с ножом и вилкой, как держит сигарету и как держится, когда стоит. Походку, по ее словам, легко изменить, положив камешек в обувь или перевязав колено.