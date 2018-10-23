Могерини присвоила Черное море Европе

Могерини назвала Черное море «европейским»

Глава европейской дипломатии Федерика Могерни объявила Черное море "европейским", заявив, что ЕС не хочет видеть там очередного наращивания военной мощи.

"Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе", — заявила она, выступая во вторник в Европарламенте.

В конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание на другое заявление Могерини о том, что Балканы — это территория Евросоюза, и другим там места нет. Лавров отметил, что подобные "великодержавные заявления" не делают чести Евросоюзу.

В октябре генсек альянса Йенс Столтенберг заявил по итогам заседания комиссии НАТО-Грузия, которое прошло в Брюсселе в рамках переговоров глав оборонных ведомств альянса, что страны НАТО выразили обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Черном море.

В июле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва рассматривает международные учения Sea Breeze-2018 с участием Украины и США как попытку дестабилизировать ситуацию на Черном море.

Она отметила, что ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые вовлекают Украину в опасные "игры с огнем" и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности.