Ещё
Могерини назвала Черное море «европейским»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Могерини назвала Черное море «европейским» 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Глава европейской дипломатии Федерика Могерни объявила Черное море "европейским", заявив, что ЕС не хочет видеть там очередного наращивания военной мощи.
"Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе", — заявила она, выступая во вторник в Европарламенте.
В конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание на другое заявление Могерини о том, что Балканы — это территория Евросоюза, и другим там места нет. Лавров отметил, что подобные "великодержавные заявления" не делают чести Евросоюзу.
Путин пошутил про герб США
В октябре генсек альянса Йенс Столтенберг заявил по итогам заседания комиссии НАТО-Грузия, которое прошло в Брюсселе в рамках переговоров глав оборонных ведомств альянса, что страны НАТО выразили обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Черном море.
В июле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва рассматривает международные учения Sea Breeze-2018 с участием Украины и США как попытку дестабилизировать ситуацию на Черном море.
Она отметила, что ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые вовлекают Украину в опасные "игры с огнем" и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности.
Последние новости
Трагичная история Маргариты, которой муж отрубил кисти обеих рук Защититься нельзя: Запад победит лучшую половину России Народная пенсия: как россияне спасают беженцев с Украины
Комментарии279
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная цель керченского стрелка276
Ведущие объяснили интервью с погибшей в Керчи студенткой691
Из-за погони чиновники выбросили деньги из машины93
Путин пошутил про герб США361
Вор признался в семи убийствах19
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
01:42
Почему проиграл Макгрегор и другие события дня
В мире
07:58
Путин пошутил про герб США
Политика
01:01
Путин захотел встретиться с Трампом
Политика
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
00:52
Умер Владимир Дагуров
Общество
01:38
Репетиция зимы
Погода Общество
02:00
Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение