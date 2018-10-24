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ГП Швейцарии завела дело против «российских шпионов»
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ГП Швейцарии завела дело против «российских шпионов» 

News.ru + ещё 26 2 часа назад
Фото: Olaf Krüger/imagebroker.com/Global Look Press
Федеральное правительство Швейцарии поручило Генеральной прокуратуре страны начать уголовное преследование двоих россиян. Их подозревают в «политическом шпионаже».
Дело было заведено в марте 2017 года, однако с тех пор находилось в открытом статусе, сообщает портал Swiss Info со ссылкой на генерального прокурора страны Андре Марти.
Речь идёт о гражданах России, которые весной 2018 года были задержаны в Нидерландах. Их подозревают в слежке за лабораторией химикорадиологического анализа в Шпице, которая участвовала в расследовании «дела Скрипаля».
Как сообщал News.ru, 15 сентября швейцарская прокуратура заявила о возможной причастности этих же россиян к кибератакам на WADA. По мнению следователей, «шпионы» интересовались экспертами, которые «борются за более чистый и справедливый спорт».
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