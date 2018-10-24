ГП Швейцарии завела дело против «российских шпионов»

Федеральное правительство Швейцарии поручило Генеральной прокуратуре страны начать уголовное преследование двоих россиян. Их подозревают в «политическом шпионаже».

Дело было заведено в марте 2017 года, однако с тех пор находилось в открытом статусе, сообщает портал Swiss Info со ссылкой на генерального прокурора страны Андре Марти.

Речь идёт о гражданах России, которые весной 2018 года были задержаны в Нидерландах. Их подозревают в слежке за лабораторией химикорадиологического анализа в Шпице, которая участвовала в расследовании «дела Скрипаля».