Захарченко убили с помощью мини-камеры

Раскрыты подробности убийства Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко был убит бомбой, дополнительно оборудованной мини-камерой, которая позволяла идентифицировать цель, сообщили источники в силовых структурах республики.

По данным источников, СВУ, которое заложили в кафе «Сепар», дополнительно оборудовали мини-камерой, которая позволяла на 100% идентифицировать цель, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Отмечается, что таким же образом было спланировано покушение в кафе «Пушкин», предотвращенное зимой 2017 года.

Кроме того, выяснилось, что изначально Захарченко не направлялся в кафе «Сепар», решение о смене маршрута было принято спонтанно и уже в пути буквально за несколько минут до взрыва.

Накануне в Кремле заявили, что считают киевские власти причастными к убийству Александра Захарченко из-за данных, полученных на месте преступления.