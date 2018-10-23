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Захарченко убили с помощью мини-камеры
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Раскрыты подробности убийства Захарченко 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Глава ДНР Александр Захарченко был убит бомбой, дополнительно оборудованной мини-камерой, которая позволяла идентифицировать цель, сообщили источники в силовых структурах республики.
По данным источников, СВУ, которое заложили в кафе «Сепар», дополнительно оборудовали мини-камерой, которая позволяла на 100% идентифицировать цель, сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Отмечается, что таким же образом было спланировано покушение в кафе «Пушкин», предотвращенное зимой 2017 года.
Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко
Кроме того, выяснилось, что изначально Захарченко не направлялся в кафе «Сепар», решение о смене маршрута было принято спонтанно и уже в пути буквально за несколько минут до взрыва.
Накануне в Кремле заявили, что считают киевские власти причастными к убийству Александра Захарченко из-за данных, полученных на месте преступления.
31 августа в кафе «Сепар», находящемся в Донецке, произошел взрыв бомбы, в результате чего погиб глава ДНР. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о расследовании убийства.
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