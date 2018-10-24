Ещё
ЛНР пригласила иностранных наблюдателей на выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЛНР пригласила иностранных наблюдателей на выборы 

РИА Новости + ещё 3 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Луганской народной республики направила приглашения наблюдателям из РФ и Абхазии для мониторинга выборов 11 ноября, сообщила в интервью РИА Новости председатель ЦИК Елена Кравченко.
Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.
"Мы планируем участие иностранных наблюдателей на выборах. ЦИК уже направила приглашения в Российскую Федерацию и республику Абхазия", — сказала Кравченко.
Она отметила, что иностранных наблюдателей также могут пригласить глава ЛНР и Народный совет.
Отвечая на вопрос, получат ли аккредитацию наблюдатели от Киева, если они приедут на выборы, глава ЦИК сообщила, что "если официальный Киев изъявит желание направить к нам своих наблюдателей, то это можно расценивать как признание со стороны Украины независимости нашей республики".
Последние новости
Трагичная история Маргариты, которой муж отрубил кисти обеих рук Защититься нельзя: Запад победит лучшую половину России Народная пенсия: как россияне спасают беженцев с Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи делают «все возможное»: что случилось с Лободой
Патрушев назвал причину бойни в Керчи351
Мертвую россиянку везли на Украину под видом живой58
Япония назвала условие мира с Россией280
России запретили выступать в ПАСЕ139
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
01:13
Патрушев назвал причину бойни в Керчи
Происшествия
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
04:11
Поклонская прокомментировала слухи о новой партии
Политика
01:18
Япония назвала условие мира с Россией
Политика Азия
00:31
Самолет времен Второй мировой рухнул в Калифорнии
Происшествия
02:22
Давление в Москве достигнет дна
Погода Новости Москвы
01:28
Назван «гарантированный способ» уничтожения США
Армия
01:42
Почему проиграл Макгрегор и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение