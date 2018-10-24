ЛНР пригласила иностранных наблюдателей на выборы

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"Мы планируем участие иностранных наблюдателей на выборах. ЦИК уже направила приглашения в Российскую Федерацию и республику Абхазия", — сказала Кравченко.

Она отметила, что иностранных наблюдателей также могут пригласить глава ЛНР и Народный совет.

Отвечая на вопрос, получат ли аккредитацию наблюдатели от Киева, если они приедут на выборы, глава ЦИК сообщила, что "если официальный Киев изъявит желание направить к нам своих наблюдателей, то это можно расценивать как признание со стороны Украины независимости нашей республики".