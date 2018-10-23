Убийство журналиста: Эрдоган раскрыл все карты

В Турции сообщили об обнаружении частей тела Хашукджи

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было тщательно спланированным. Об этом он рассказал в ходе своего выступления перед фракцией правящей Партии справедливости и развития в парламенте.

«В понедельник (1 октября) в 16.30 приехала первая команда из Саудовской Аравии , они идут в генконсульство, делают разведку в Белградском лесу и Ялове. Потом приезжает вторая команда, размещается в другом отеле. Всего 15 человек, которые утром (3 октября) в 9.50-10.00 приезжают в консульство. Журналист звонит и подтверждает свой визит. В 13.08 он приходит в консульство. После этого его больше никто не видел», — пересказывает Эрдоган события, предшествующие пропаже журналиста.

Также он сообщил, что для убийства журналиста в Стамбул разными рейсами прибыла группа специалистов из Эр-Рияда . Они отключили системы видеонаблюдения в генконсульстве Саудовской Аравии, когда туда пришел Джамаль Хашукджи, а также забрали жесткие диски и стерли записи с камер. По словам Эрдогана,

Турцию не удовлетворяет версия, представленная властями Саудовской Аравии. В связи с этим саудовский консул в Стамбуле покинул Турцию по инициативе Анкары . %

«Расследование идет тщательно. У нас есть все улики, и они будут обнародованы. Нынешние заявления (саудовских властей — ред.), а также попытка возложить всю ответственность на нескольких сотрудников безопасности ни нас, ни международное сообщество не удовлетворят. Я не сомневаюсь в искренности короля Саудовской Аравии Салмана. Именно поэтому важно, чтобы это дело было разъяснено как можно быстрее», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер в своем выступлении также указал на факты, которые, по его мнению, необходимо выяснить при расследовании убийства Хашукджи. «Зачем 15 человек из Саудовской Аравии приехали в Стамбул в день убийства? От кого они получили приказ? Почему допуск полиции в консульство был получен не сразу, а через несколько дней? Если уже было известно об убийстве, зачем было делать заявления, отрицающие убийство? Если уже все известно, почему тело до сих пор скрывается? Вы обязаны это объяснить», — сказал Эрдоган.

На данный момент по этому делу задержаны и допрашиваются 18 человек.

Убийство саудовского журналиста действительно вызывает много вопросов. Турецкие СМИ публиковали неоднократно различные версии произошедшего. Однако что является правдой, пока остается непонятным.

23 октября, например, появилась информация о том, что тело Джамаля Хашукджи было обнаружено в резиденции саудовского генконсула в Стамбуле. Об этом заявил глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек. «Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула», — рассказал он. По его словам, тело было расчленено. Однако в своем выступлении турецкий президент не подтвердил эту информацию.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, известный критикой в адрес властей Саудовской Аравии, работал корреспондентом в одной из крупнейших американских газет The Washington Post . С 2017 года Хашукджи проживал в США.

Журналист собирался оформить развод с супругой, чтобы жениться на своей нынешней невесте. Для этого он отправился в генконсульство Саудовской Аравии 2 октября, после чего пропал. Невеста журналиста, оставшаяся ждать его возле здания посольства, заявила, что Хашукджи так и не вышел. В то же время власти Саудовской Аравии объявили, что Джамаль Хашукджи покинул территорию генконсульства.

Камеры наблюдения запечатлели момент, когда он вошел в консульство. Как теперь следует из заявлений Эрдогана, после этого они были отключены прибывшими из Эр-Рияда специалистами. А газета Hurriyet сообщала, что генконсульство Саудовской Аравии пыталось скрыть убийство с помощью похожего на него человека, который вышел в его одежде из здания дипмиссии в этот день.

«Когда Хашукджи вошел в консульство, на нем были ботинки, а не кроссовки. Первым отличием, замеченным полицейской командой, которая наблюдала за кадрами камеры видеонаблюдения, была обувь», — приводит газета информацию источника в полиции.

Стоит отметить, что этот инцидент уже спровоцировал дипломатический конфликт между Саудовской Аравией и странами Запада, а от итогов расследования зависит многое.

Если выяснится, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман имеет отношение к убийству журналиста, то он может столкнуться с наказанием. В частности, в соответствии с конвенцией ООН против пыток, подписанной Эр-Риядом, может быть возбуждено уголовное преследование Мухаммеда бин Салмана и других должностных лиц Саудовской Аравии.

Согласно принципу общей юрисдикции, любая страна, являющаяся участницей международной конвенции, включая Соединенные Штаты Америки, может передать дело в международный суд и ходатайствовать с просьбой о судебном преследовании или экстрадиции наследного принца Мухаммеда бин Салмана и других возможных подозреваемых, поясняет издание.