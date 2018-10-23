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Корейцам запретили курить марихуану в Канаде
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Правительство запретило корейцам курить марихуану в Канаде 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Donald Weber / Getty Images
Корейское правительство предостерегло своих граждан от употребления марихуаны в Канаде, где вступил в силу закон о ее легализации. Потребителей собираются наказывать по возвращении. Об этом сообщила газета The Korea Times.
По статистике министерства иностранных дел страны, в Канаде находится около 23 тысяч корейских студентов. «Курильщики марихуаны будут наказаны по корейским законам, даже если они делали это там, где марихуана легальна. Исключений не будет», — заявил Ен Се-джин, глава полицейского департамента наркоконтроля в провинции Кенгидо.
Такие меры действительно возможны, так как, согласно корейским правовым нормам, законы страны распространяются на всех ее граждан, где бы они ни находились. Неясно, будет ли полиция Южной Кореи брать анализы у всех, кто возвращается из Канады, но ее представители в Уругвае и Канаде планируют проводить для корейских резидентов лекции о вреде марихуаны.
На прошлой неделе Канада стала вторым в мире государством после южноамериканского Уругвая, легализовавшим употребление марихуаны в рекреационных целях.
В Южной Корее в рамках концепции «нации без наркотиков» знаменитостей, попавшихся на употреблении запрещенного вещества, заставляют извиняться в эфире крупных СМИ. Как пишет South China Morning Post, потребители каннабиноидов в стране могут получить до 5 лет тюремного заключения.
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