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Обнаружено тело убитого саудовского журналиста
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Обнаружено тело убитого саудовского журналиста 

Lenta.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Lefteris Pitarakis / AP
Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу турецкой партии Vatan Догу Перинчека.
По словам депутата, надежные источники в службе безопасности Стамбула рассказали ему, что тело Хашкуджи нашли в колодце, который находился на территории саудовского генконсульства, где журналиста видели в последний раз.
2 октября Хашкуджи находился в Стамбуле. Он отправился в ведомство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. Вместе с ним к территории генконсульства подошла невеста, однако внутрь она не заходила. Девушка прождала жениха несколько часов, но он так и не вышел из здания. При этом сотрудники консульства заявили, что журналист самостоятельно покинул здание дипмиссии. \
Спустя 18 дней Эр-Рияд признал, что убийство журналиста произошло в здании генконсульства. Власти Саудовской Аравии заявили, что Хашкуджи был убит в результате конфликта с людьми, которых он встретил в консульстве. Однако они не уточнили, кем были эти люди.
Турецкие власти заявили, что убийство было жестоким. По данным местных СМИ, журналиста пытали, отрезая ему пальцы, а затем обезглавили.
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