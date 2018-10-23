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Верховная рада превратилась в «зраду» на картах Google
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Верховная рада превратилась в «зраду» на картах Google 

Российская Газета + ещё 17 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские шутники добились того, чтобы парламент республики — Верховная рада — был переименован на местных картах Google в "ЗРаду", что означает "измена", "предательство".
Google maps
На этот курьез обратил внимание в соцсетях депутат Максим Иващенко. Вначале народный избранник не поверил своим глазам и подумал, было, что это фотошоп. Однако украино— и русскоязычные версии Google Maps действительно содержат новое наименование парламента. Только в английском варианте все осталось по-старому. Видимо, речь идет не о сбое, но о массовых запросах от пользователей. Когда "ЗРада" станет обратно "Радой", неизвестно.
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