Китай призвал США отказаться от шантажа

МИД Китая: Пекин не приемлет шантаж в вопросе вступления в ДРСМД

Китай не приемлет по отношению к себе шантаж в любых его проявлениях, по этой причине США при выдвижении требования о вступлении КНР в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) должны действовать предусмотрительно. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник на брифинге прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что ДРСМД должен охватывать не только Россию и США, но и Китай.

"ДРСМД, подписанный между США и СССР, является двусторонним соглашением, а теперь США, в одностороннем порядке отказываясь от него, говорят о других странах. Смысл таких высказываний постичь сложно", — указала она.

"Китай в своей оборонной политике придерживается защиты своих собственных интересов в сфере безопасности. Мы не приемлем шантаж в любой форме. В очередной раз призываем США прекратить двигаться против течения. По этому вопросу необходимо сначала трижды подумать и только потом предпринимать действия", — резюмировала дипломат.

Трамп в понедельник на брифинге заявил, что ДРСМД должен охватывать и КНР. "Китай не включен в договор, он должен быть включен в него", — заявил американский лидер, комментируя ситуацию вокруг ДРСМД в беседе с журналистами в Белом доме. При этом Трамп подтвердил, что намерен вывести США из ДРСМД, о чем он уже объявил в субботу.

О ДРСМД и заявлении Трампа

20 октября Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор. При этом он допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали также в Берлине и Пекине. В то же время поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию, которая, по оценке альянса, "вероятно, нарушает" договор.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.