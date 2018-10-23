Ещё
Китай призвал США отказаться от шантажа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Китая: Пекин не приемлет шантаж в вопросе вступления в ДРСМД 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ТАСС
Китай не приемлет по отношению к себе шантаж в любых его проявлениях, по этой причине США при выдвижении требования о вступлении КНР в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) должны действовать предусмотрительно. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник на брифинге прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что ДРСМД должен охватывать не только Россию и США, но и Китай.
"ДРСМД, подписанный между США и СССР, является двусторонним соглашением, а теперь США, в одностороннем порядке отказываясь от него, говорят о других странах. Смысл таких высказываний постичь сложно", — указала она.
"Китай в своей оборонной политике придерживается защиты своих собственных интересов в сфере безопасности. Мы не приемлем шантаж в любой форме. В очередной раз призываем США прекратить двигаться против течения. По этому вопросу необходимо сначала трижды подумать и только потом предпринимать действия", — резюмировала дипломат.
Трамп в понедельник на брифинге заявил, что ДРСМД должен охватывать и КНР. "Китай не включен в договор, он должен быть включен в него", — заявил американский лидер, комментируя ситуацию вокруг ДРСМД в беседе с журналистами в Белом доме. При этом Трамп подтвердил, что намерен вывести США из ДРСМД, о чем он уже объявил в субботу.

О ДРСМД и заявлении Трампа

20 октября Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор. При этом он допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали также в Берлине и Пекине. В то же время поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию, которая, по оценке альянса, "вероятно, нарушает" договор.
ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.
ТАСС: последние новости
Президент Польши заявил, что газопровод "Северный поток - 2" угрожает Украине и Словакии NYT: у дома Джорджа Сороса в США нашли взрывное устройство Трамп назвал себя националистом, выступая на митинге в Техасе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский политолог оценил ответ Путина203
Названа главная цель керченского стрелка60
Пропавшая в Чите школьница найдена мертвой42
Пока вы спали: Как получить пенсию в 40 тысяч22
«Задорнова показывать нельзя»: признание Дубовицкой37
Видео
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
00:41
США возобновили ядерную гонку вооружений
Армия Оружие
00:46
Помощница Петросяна впервые высказалась о беременности
Шоу-бизнес
00:36
Пока вы спали: Как получить пенсию в 40 тысяч
Общество
02:44
По России закрываются все региональные центры МЧС
Общество Пожары
00:12
Ан-24 обстреляли под Хабаровском
Происшествия Другое
07:13
Сын заступился за Газманова
Шоу-бизнес
03:43
Керченский стрелок поддерживал Украину
Происшествия
00:46
Пропавшая в Чите школьница найдена мертвой
Происшествия
13:02
«Задорнова показывать нельзя»: признание Дубовицкой
Статьи Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение