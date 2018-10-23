«Оплачиваемая пропаганда»: Варфоломей обвинил Москву

«Оплачиваемая пропаганда русских»: Варфоломей обвинил Москву

Константинопольский патриарх Варфоломей I заявил, что не будет следовать призывам Москвы изменить решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви . Он также указал, что знает о «хорошо оплачиваемых русскими статьях и черной пропаганде русских». Ранее пресс-секретарь патриарха Кирилла заявил, что за возможное кровопролитие на Украине из-за церковного раскола будет отвечать лично патриарх Варфоломей.

Константинопольский патриарх Варфоломей I заявил, что не уступит Москве в ее призывах к изменению решения о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, передает РИА «Новости»

«Сейчас наш патриархат решает украинскую церковную проблему на основе права, которое ему дали канонами священные Соборы. Они обязательны для всех православных», — сказал священник на встрече с греческой диаспорой Стамбула.

При этом он спрогнозировал принятие Москвой автокефалии УПЦ.

«Нравится это братьям нашим русским или не нравится, рано или поздно они последуют за решением, которое примет Константинопольский патриархат, потому что у них нет выбора», — сказал Архиепископ Константинополя.

Он заявил, что Константинопольский патриархат действует на основе церковных канонов, борется за то, чтобы спасти православие от опасности национализма, сохранить мировую культуру православия.

Предстоятель Константинопольской православной церкви также указал, что знает о «хорошо оплачиваемых русскими статьях и черной пропаганде русских, которая бьет по Константинопольскому патриархату».

Ранее Варфоломей запустил процедуру предоставления автокефалии украинской церкви. Он снял анафему с глав двух неканонических церквей — Филарета и Макария. РПЦ в ответ приняла решение о разрыве общения с Константинополем, передает ФАН.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что за возможное кровопролитие на Украине из-за церковного раскола будет отвечать лично патриарх Варфоломей.

Волков сказал, что именно автокефалия УПЦ усугубила положение дел на Украине.

Помимо этого Волков заявил, что РПЦ требует от Константинополя извинений за ущерб, который «был нанесен православию во всем мире и будущему украинского православию» автокефалией УПЦ.

По словам Волкова, Константинополь еще может вернуться на правильный путь, к диалогу с РПЦ.

«В этом смысле это расстояние измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом его синодом и принесение извинений», — сказал Волков.

Он подчеркнул, что, если Константинополь вернется на путь диалога, РПЦ с радостью на это отреагирует, а «двери для диалога будут вновь открыты», передает НСН.

В свою очередь протоиерей всея Руси Димитрий Смирнов отметил, что решения Варфоломея продиктованы западным влиянием. Он добавил, что большую роль в принятии решения об автокефалии сыграл Вашингтон.

«Американские власти через церковь хотят устроить кровавую бойню на Украине. Последствия могут быть схожи с кровавой бойней в Ливии», — сказал священник РПЦ.

Тогда же Архиерейский синод Русской зарубежной церкви 19 октября объявил о своем решении прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, который, согласно позиции церкви, нанес оскорбления «самой природе канонического православия».

Духовенство Русской зарубежной церкви теперь не сможет служить в «любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в наших храмах», а прихожане не должны «причащаться святых Христовых Тайн в храмах Константинопольского патриархата».

Помимо этого, РПЦЗ отказывается от участия в богословских церковных собраниях и диалогах под предводительством архиереев и священнослужителей Константинопольской церкви. В связи со сложившейся ситуацией за молитвы в храмах Константинопольского патриархата верующих ждут наказания: покаяние на исповеди для мирян и прещения — дисциплинарные взыскания — для священнослужителей.

Стоит отметить, что американский госсекретарь Майкл Помпео поддержал стремление Киева добиться автокефалии для Украинской православной церкви. Об этом говорилось в официальном сообщении Госдепа , поступившем в «Газету.Ru»

По словам главы Госдепа, Соединенные Штаты поддерживают религиозную свободу. В случае с Украиной речь идет об управлении своей религией без внешнего вмешательства. Подчеркивается, что толерантность, понимание и сдержанность необходимы для совместного существования и процветания людей в мире.