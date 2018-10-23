У дома Сороса нашли бомбу

Взрывное устройство было обнаружено около дома финансиста Джорджа Сороса в американском штате Нью-Йорк . Взрывное устройство было заложено в почтовый ящик дома миллиардера. Его обнаружил один из служащих резиденции Сороса. Открыв пакет из почтового ящика он увидел подозрительный предмет, отнес его на безопасное расстояние к деревьям и вызвал сотрудников правопорядка. Саперы подорвали опасную находку.

Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. По данным журнала «Форбс», состояние Сороса составляет около 25 млрд долларов. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за 2 года около 1 миллиарда долларов, напоминает РИА Новости

Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести «оранжевую революцию» на Украине в 2004 году и «евромайдан» в 2013 году.