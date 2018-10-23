У дома Сороса нашли бомбу 

Взрывное устройство было обнаружено около дома финансиста Джорджа Сороса в американском штате Нью-Йорк. Взрывное устройство было заложено в почтовый ящик дома миллиардера. Его обнаружил один из служащих резиденции Сороса. Открыв пакет из почтового ящика он увидел подозрительный предмет, отнес его на безопасное расстояние к деревьям и вызвал сотрудников правопорядка. Саперы подорвали опасную находку.
Согласно заявлению полиции, расследование дела было передано в ФБР. Как отмечает The New York Times, Сорос неоднократно получал угрозы от праворадикальных активистов и организаций.
Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. По данным журнала «Форбс», состояние Сороса составляет около 25 млрд долларов. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за 2 года около 1 миллиарда долларов, напоминает РИА Новости.
Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести «оранжевую революцию» на Украине в 2004 году и «евромайдан» в 2013 году.
В феврале 2016 года телекомпания Си-эн-эн сообщила, что Сорос пожертвовал 6 млн долларов на президентскую кампанию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, соперницы Дональда Трампа.