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Обама уличил Трампа в приписывании чужих заслуг
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Обама уличил Трампа в приписывании чужих заслуг 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: John Locher / AP Photo
Бывший президент США Барак Обама заявил, что именно он заставлял американскую экономику двигаться в правильном направлении. Об этом он рассказал перед сторонниками Демократической партии в Лас-Вегасе (штат Невада).
«Когда я покинул Белый дом, повышалась зарплата, снижалось число людей без страховки. Это то, что я передал своему преемнику. Так что когда вы в очередной раз услышите об экономических чудесах, вспомните, кто это начал», — отметил он.
18 октября журнал Newsweek выпустил материал, развенчивающий миф о взрывном росте экономики Трампа. По утверждению авторов публикации, заявления президента США плохо соотносятся с реальным положением дел рядовых американцев.
16 октября сообщалось, что американская экономика побила антирекорд — дефицит федерального бюджета США вырос по итогам минувшего финансового года до наивысших показателей за последние шесть лет. По итогам 2017 финансового года, завершившегося 30 сентября, дефицит бюджета США составил 779 миллиардов долларов, что на 17 процентов (113 миллиардов) больше, чем годом ранее.
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