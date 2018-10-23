Ещё
Трамп объяснил, почему его «не любят»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп объяснил, почему его «не любят» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не любят в других странах, потому что он "заставляет их платить". Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
"Фейковые СМИ рассказывают, что мои последние рейтинги поддержки в странах мира, включая Европейский Союз, оказались низкими. Конечно они низкие, потому что впервые за 50 лет я заставляю их платить высокую цену за ведение бизнеса с Америкой. Почему я им должен нравиться?", — отметил глава государства, добавив, что тем не менее "они ему нравятся".
США с первого июня ввели в действие торговые пошлины на сталь (25 процентов) и алюминий (10 процентов). Сейчас пошлинами в 25 процентов облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10 процентов действуют на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины.
В качестве обоснования для введения пошлин администрация Трампа сослалась на 232-ю статью американского закона о расширении торговли от 1962 года. Эта норма позволяет президенту устанавливать торговые барьеры с иностранными государствами, если это оправдано интересами нацбезопасности.
Последние новости
История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук Разгневанные киевляне остановили поезда Отец сокурсника убийцы раскрыл, как к нему относились студенты в Керчи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Шли бы вы отсюда, господа»61
Чеченцы столкнулись с массовым выселением53
В Антарктиде ученые сделали необычную находку4
Рыбину и Сенчуковой поставили страшный диагноз14
«Как выживать — не знаем»27
Видео
00:46
Помощница Петросяна впервые высказалась о беременности
Шоу-бизнес
02:44
По России закрываются все региональные центры МЧС
Общество Пожары
00:12
Ан-24 обстреляли под Хабаровском
Происшествия Армия
03:43
Керченский стрелок поддерживал Украину
Происшествия
00:25
Аниту Цой прооперировали
Шоу-бизнес
02:05
«Мама помогает»: Саакашвили рассказал о жизни в бегах
В мире Кавказ
02:38
Затопление Т-90 попало на видео
Оружие Армия
00:47
Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко
Политика В мире
04:30
РПЦ потребовала извинений за ущерб
Общество Украина
02:31
Путин ввел ответные санкции против Украины
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение