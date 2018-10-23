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В Германии появилась редкая двухголовая змея
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В Германии появилась редкая двухголовая змея 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: Salato Wildlife Education Center
Двухголовая ядовитая змея — медноголовый щитомордник родилась в США в городе Лесли (штат Кентукки) и была передана в центр изучения дикой природы во Франкфурте, сообщает Northern Kentucky Tribune.
Змея родилась в дикой природе около месяца назад и сейчас доступна для ограниченного просмотра во Франкфурте.
"Я встречаю двухголовых змей в дикой природе каждые два или три года, но двухголовый медноголовый щитомордник для меня первый", — заявил Джон Макгрегор, ведущий специалист по змеям в Кентукки.
Эксперт пояснил, что двухголовая змея этого вида — чрезвычайно редка в дикой природе в том числе потому, что ее продолжительность жизни очень коротка из-за характера мутации. Но конкретно этой змее повезло — обе ее головы соединены с кишечным трактом и достаточно полноценно сформированы.
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