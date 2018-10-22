Медведчук объяснил нищету украинцев

Лидер движения "Украинский выбор — права народа" Виктор Медведчук заявил, что стремление киевских властей к сотрудничеству с МВФ стало причиной уничтожения экономики страны и нищеты украинцев. Текст заявления опубликован на сайте движения.

Медведчук отмечает, что украинская экономика находится в катастрофическом положении:

"Если говорить об общемировом рейтинге, то здесь нас опережают не только Молдова, но и Бутан, Филиппины и даже… Гондурас. Таких "головокружительных" показателей Киев достиг, не просто тесно сотрудничая с МВФ, а под его неусыпным контролем и чутким руководством", — отмечается в заявлении.

При этом Медведчук подчеркивает, что из-за требований МВФ киевским властям пришлось отпустить курс гривны в свободное плавание, из-за чего он обвалился более чем в три раза. Помимо этого, были также проведены сокращения бюджетников и госслужащих, подняты цены на газ и снижены нормы его потребления. Всего, по словам Медведчука, по сравнению с 2013 годом цены на газа выросли в общей сложности почти в 12 раз.

Медведчук обвинил нынешнее руководство страны в предательстве национальных интересов.

"Власть продолжает "партнерское сотрудничество" с МВФ, уничтожая экономику, обрекая украинцев на нищету, предавая национальные интересы", — заявил он.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года Киев получил первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Власти Украины надеялись получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен.