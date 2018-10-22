Алферову посчитали угрозой безопасности Украины

Украина внесла Алферову и Ярмольника в список лиц, угрожающих безопасности страны

Министерство культуры Украины внесло российских актеров Ирину Алефрову и Леонида Ярмольника в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности. Об этом говорится в понедельник на сайте ведомства.

Согласно данным министерства, Ярмольник и Алферова внесены в список 22 октября 2018 года. О том, чем их деятельность грозит безопасности Украины, ведомство не сообщает.