Более трети украинцев смирились с потерей Крыма

Меньше половины украинцев верит в возвращение Крымского полуострова в состав Украины

Около 36% жителей Украины не верит, что Крым вернется под контроль Киева, при этом почти половину украинцев (48%) считают возврат полуострова реальным.

Согласно опросу, проведенному фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, примерно 5% жителей Украины уверены, что Крым вернутся в ближайшее время.

Как считают опрошенные, среди факторов, способствующих возвращению Крыма: смена власти в РФ — 39%, усиление антироссийских санкций — 32%, улучшение уровня жизни на Украине — 31%.

Большинство украинцев хотели бы, чтобы Крым был частью их страны — 69%, при этом 12% могли бы выступить за существование полуострова как отдельного государства, а также 4% признают Крым российским.

Кроме того, как выяснил фонд, большинство населения высказалось, что необходимо максимально упростить въезд и выезд из Крыма украинцам, при этом 11% наоборот, уверены, что существующие правило необходимо ужесточить.

Около половины респондентов поддержали создание Крымскотатарской автономии.

Отмечается, что опрос проходил 16-22 августа во всех украинских регионах. В нем приняли участие 2019 человек.