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В Киеве бизнесмена арестовали по подозрению в госизмене
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В Киеве бизнесмена арестовали по подозрению в госизмене 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Фонд волонтеров Украины
Апелляционный суд Киева арестовал до 30 ноября без права на залог украинского бизнесмена и общественного деятеля Тимофея Нагорного, подозреваемого в госизмене, сообщила в понедельник пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Глава управления Службы безопасности Киева и области Олег Валендюк в понедельник сообщил, что ведомство подозревает Нагорного в попытках создать партию для продвижения российских интересов на Украине. Ранее Нагорного задержали по подозрению в госизмене. Печерский суд Киева 4 октября избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере более 528 тысяч гривен (около 18,9 тысячи долларов по текущему курсу). 11 октября Нагорный вышел из СИЗО под залог. Прокуратура обжаловала решение суда в апелляционной инстанции.
"Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал подозреваемому Тимофею Нагорному меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог", — написала Максимец на своей странице в Facebook.
По данным агентства LIGA.net, суд арестовал Нагорного до 30 ноября, его взяли под стражу в зале заседаний.
По версии СБ Украины, Нагорный якобы "по заданию кураторов из ФСБ" должен был создать "политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических интересов РФ и элемент дестабилизации ситуации на Украине". Партия должна была участвовать в выборах. При этом, по версии следствия, лоббирование интересов РФ должно было заключаться в препятствовании вступлению Украины в ЕС и НАТО, поднятии вопроса о предоставлении русскому языку статуса государственного.
По данным украинских СМИ, Тимофей Нагорный — украинский бизнесмен, меценат, общественный деятель, продюсер, президент "Фонда волонтеров Украины", директор международной компании "Спорт-Сервис". С 2004 по 2009 год был женат на олимпийской чемпионке Украины Лилии Подкопаевой.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
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