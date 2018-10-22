Ещё
«Мама помогает»: Саакашвили рассказал о жизни в бегах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин ввел ответные санкции против Украины
Путин ввел ответные санкции против Украины

«Мама помогает». Саакашвили рассказал о жизни в Амстердаме 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили показал журналистам передачи "Украинские сенсации" на телеканале 1+1, как живет в Амстердаме, и рассказал о помощи, которую ему оказывает мать.
По словам политика, "коммуналка" в Нидерландах обходится ему в 300-350 евро в месяц — с газом и со "всеми делами". С уборкой эта сумма доходит до 400 евро. Автомобиль он заменил на велосипед, а деловые костюмы на джинсы.
Саакашвили признался, что иногда ему финансово помогает мать Гиули Аласания — доктор исторических наук, тюрколог.
"Моя мама зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне" — сказал он.
По его словам, в Нидерландах ему "скучно" и он часто вспоминает Украину.
Президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили на должность губернатора Одесской области в 2015 году. Спустя полгода пребывания на посту губернатора Саакашвили заявил, что не может навести в области порядок, потому что по всей стране "продолжают господствовать коррупционеры, предавшие идею революции". Он обвинил украинские власти в нежелании менять ситуацию в стране и подал в отставку.
Власти Украины выслали Саакашвили в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе.
Последние новости
Тяжкое похмелье: в Европе мучительно переоценивают украинский Майдан Что будет с рублем в ноябре Родители не хотят забирать тело "керченского стрелка"?
Комментарии29
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рыбину и Сенчуковой поставили страшный диагноз8
Интервью об уничтожении «Боинга» озвучивали с кастрюлей на голове153
«Просто сдохнут»: к чему приведет ядерная гонка206
В Москве задержан певец Мистер Кредо51
Путин ввел ответные санкции против Украины39
Видео
00:25
Аниту Цой прооперировали
Шоу-бизнес
02:05
«Мама помогает»: Саакашвили рассказал о жизни в бегах
В мире Кавказ
00:47
Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко
Политика В мире
04:30
РПЦ потребовала извинений за ущерб
Общество Украина
02:31
Путин ввел ответные санкции против Украины
Политика
06:49
Загадка сейфа: что сжег керченский стрелок
Происшествия Статьи
00:12
Крушение поезда на Тайване попало на видео
Происшествия
10:30
Интервью об уничтожении «Боинга» озвучивали с кастрюлей на голове
В мире
01:20
«Неизвестное» существо озадачило ученых
Наука Наука и техника
01:41
В Москве задержан певец Мистер Кредо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение