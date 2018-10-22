«Мама помогает»: Саакашвили рассказал о жизни в бегах

«Мама помогает». Саакашвили рассказал о жизни в Амстердаме

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили показал журналистам передачи "Украинские сенсации" на телеканале 1+1, как живет в Амстердаме , и рассказал о помощи, которую ему оказывает мать.

По словам политика, "коммуналка" в Нидерландах обходится ему в 300-350 евро в месяц — с газом и со "всеми делами". С уборкой эта сумма доходит до 400 евро. Автомобиль он заменил на велосипед, а деловые костюмы на джинсы.

Саакашвили признался, что иногда ему финансово помогает мать Гиули Аласания — доктор исторических наук, тюрколог.

"Моя мама зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне" — сказал он.

По его словам, в Нидерландах ему "скучно" и он часто вспоминает Украину.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили на должность губернатора Одесской области в 2015 году. Спустя полгода пребывания на посту губернатора Саакашвили заявил, что не может навести в области порядок, потому что по всей стране "продолжают господствовать коррупционеры, предавшие идею революции". Он обвинил украинские власти в нежелании менять ситуацию в стране и подал в отставку.