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Пашинян обвинил парламент Армении в саботаже
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Пашинян обвинил парламент Армении в саботаже 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что отказ парламента страны одобрить изменения в избирательный кодекс является саботажем.
Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления, которое транслировалось в Facebook.
«Голосование в парламенте страны ещё раз показало, что внеочередные выборы законодательного органа страны не имеют альтернативы. Парламентское большинство и его сторонники делали всё для продолжения политики саботажа. Но это не значит, что парламентские выборы не пройдут в декабре», — цитирует его ТАСС.
Пашинян добавил, что проведение выборов в рамках действующего в настоящий момент законодательства всё равно не позволит парламентскому большинству превратить голосование в инструмент политического реванша.
Отмечается, что таким образом Пашинян отреагировал на тот факт, что ранее армянский парламент не смог принять законопроект о внесении изменений в избирательный кодекс. Как сообщает «Арменпресс», для принятия пакета законопроектов было необходимо 63 голоса, которых набрать не удалось.
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