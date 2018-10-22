Пашинян обвинил парламент Армении в саботаже

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что отказ парламента страны одобрить изменения в избирательный кодекс является саботажем.

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления, которое транслировалось в Facebook.

«Голосование в парламенте страны ещё раз показало, что внеочередные выборы законодательного органа страны не имеют альтернативы. Парламентское большинство и его сторонники делали всё для продолжения политики саботажа. Но это не значит, что парламентские выборы не пройдут в декабре», — цитирует его ТАСС.

Пашинян добавил, что проведение выборов в рамках действующего в настоящий момент законодательства всё равно не позволит парламентскому большинству превратить голосование в инструмент политического реванша.

Отмечается, что таким образом Пашинян отреагировал на тот факт, что ранее армянский парламент не смог принять законопроект о внесении изменений в избирательный кодекс. Как сообщает «Арменпресс», для принятия пакета законопроектов было необходимо 63 голоса, которых набрать не удалось.