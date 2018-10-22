Трамп дал неутешительный прогноз для CNN

Трамп считает, что CNN может остаться не у дел после решения Facebook по «лживым новостям»

"Facebook только что заявила, что создает систему с целью "очиститься" от лживых новостей. Означает ли это, что CNN в конечном счете останется не у дел?" — написал президент.

На прошлой неделе Facebook отметила, что цель создания такого центра — собрать экспертов со всей корпорации в одном месте, чтобы они могли оперативно реагировать на потенциальные проблемы, зафиксированные посредством технологий Facebook, и решать их. В центре уже трудятся более двух десятков экспертов Facebook, включая специалистов в сфере анализа данных, разработки программного обеспечения, исследований, а также юристов. Поддержку им оказывают более 20 тыс. сотрудников социальной сети, занимающихся вопросами обеспечения безопасности.

Эксперты центра могут в реальном времени отслеживать информацию, связанную с выборами, включая данные о попытках помешать людям голосовать и потенциальном вмешательстве извне. Кроме того, специалисты занимаются мониторингом новостей в других социальных сетях и традиционных СМИ.