Трамп дал неутешительный прогноз для CNN

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Трамп считает, что CNN может остаться не у дел после решения Facebook по «лживым новостям» 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: EPA
Телеканал CNN может остаться не у дел после решения корпорации Facebook открыть оперативный центр, задачей которого является предотвращение потенциального манипулирования выборами. Соответствующее предположение президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter.
"Facebook только что заявила, что создает систему с целью "очиститься" от лживых новостей. Означает ли это, что CNN в конечном счете останется не у дел?" — написал президент.
На прошлой неделе Facebook отметила, что цель создания такого центра — собрать экспертов со всей корпорации в одном месте, чтобы они могли оперативно реагировать на потенциальные проблемы, зафиксированные посредством технологий Facebook, и решать их. В центре уже трудятся более двух десятков экспертов Facebook, включая специалистов в сфере анализа данных, разработки программного обеспечения, исследований, а также юристов. Поддержку им оказывают более 20 тыс. сотрудников социальной сети, занимающихся вопросами обеспечения безопасности.
Эксперты центра могут в реальном времени отслеживать информацию, связанную с выборами, включая данные о попытках помешать людям голосовать и потенциальном вмешательстве извне. Кроме того, специалисты занимаются мониторингом новостей в других социальных сетях и традиционных СМИ.
Трамп неоднократно обвинял либеральные американские СМИ в том, что они, по его мнению, предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая The New York Times, намеренно публикуют о нем недостоверную информацию.
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