В Риме затопило улицы и метро

Storm runoff and huge amounts of hail in Rome, Italy last night, October 21! Video: Massimo Ribecca pic.twitter.com/fx2g0Vwu6Q— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 22 октября 2018 г.

В результате удара стихии по Риму были закрыты шесть станций метро, в основном в его восточных районах. Затоплены ряд улиц: так, на улице Пальмиро Тольятти на окраине города уровень воды достиг метра. Многие автомобилисты оказались заблокированы в своих машинах из-за подтоплений, а в ряде мест выпал град размером с мячик для настольного тенниса.