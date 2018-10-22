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В Риме затопило улицы и метро
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В Риме из-за дождя с градом затопило улицы и метро 

РИА Новости + ещё 15 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Сильнейший дождь с градом обрушился на столицу Италии, мэр Вирджиния Раджи извинились перед жителями Рима за неприятности, которые погода доставила городу.
В результате удара стихии по Риму были закрыты шесть станций метро, в основном в его восточных районах. Затоплены ряд улиц: так, на улице Пальмиро Тольятти на окраине города уровень воды достиг метра. Многие автомобилисты оказались заблокированы в своих машинах из-за подтоплений, а в ряде мест выпал град размером с мячик для настольного тенниса.
Вода проникла внутрь и одного из исторических соборов Рима. Ее уровень в базилике Святого Себастьяна (Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура — за городскими стенами) поднялся почти до полуметра.
"Этой ночью на Рим обрушилась мощная гроза с сильным градом, которая вызвала сильные подтопления в ряде кварталов столицы, особенно на востоке. На помощь пришли волонтеры, пожарные, сотрудники гражданской обороны, полиция и дорожные службы… Мы извиняемся за неудобства", — написала Раджи в своем Facebook.
Утром в понедельник движение подземки было возобновлено. Изменены маршруты нескольких автобусов, остаются закрытыми из-за подтоплений ряд подземных переходов, сообщила городская транспортная служба.
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