Казни и суды: что будет с Россией без Совета Европы

Чем грозит для России выход из Совета Европы

Отношения России Совета Европы находятся в стадии глубокого кризиса. Москва может сама покинуть Совет Европы, членство в котором гарантирует ряд привилегий для российских граждан, не дожидаясь решения о своем исключении. О том, что несет для России выход из Совета Европы, рассказывает «Газета.Ru»

«Если они хотят Россию исключить из Совета Европы, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами», — заявил Лавров в недавнем интервью Euronews.

Слова российского министра стали ответом на заявления Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, который ранее сообщил о возможном исключении России из Совета Европы в июне 2019 года.

Глава Совета Европы ссылается на то, что Россия прекратила выплату членских взносов в бюджет организации.

Россия задолжала Совету Европы солидную сумму — €33 млн, что составляет 10% бюджета организации.

Москва приостановила выплату денег в бюджет организации в 2017 году до тех пор, пока ее полномочия в Парламентской ассамблее СЕ не будут восстановлены в полном объеме.

По словам Лаврова, как только права российской делегации в ПАСЕ будут восстановлены, Россия выплатит свою часть.

«Мы подтвердили еще раз официально совсем недавно, что как только наши права будут восстановлены, мы полностью выплатим причитающийся Совету Европы взнос», — сказал Лавров.

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после того, как Республика Крым Севастополь вошли в состав России на правах субъектов Федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.

Москва неоднократно заявляла, что референдум был проведен в полном соответствии международному праву, а вопрос территориальной принадлежности Крыма для России исторически закрыт. Однако Запад не признал воссоединение справедливым и расценивает присоединение Крыма как «аннексию».

В знак протеста против лишения голоса в ПАСЕ российская делегация покинула организацию. C тех пор как полномочия России в Совете Европы были урезаны, в работе Парламентской ассамблеи Россия не участвовала. В начале октября этого года парламентская ассамблея вернула на доработку резолюцию, которая могла быть дать России участвовать в сессиях организации.

Это решение вызвало негативную реакцию в России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что решение противоречит принципам демократии. Хотя, как сказала Матвиенко после встречи с председателем Парламентской Ассамблеи, «оставалась надежда, что есть шанс убрать дискриминационную норму из устава организации».

«Но последние события показали, что наши надежды не оправдались. Дискриминирующее решение ПАСЕ по России противоречит нормам права и принципам демократии», — сказала Матвиенко, которую цитирует РИА «Новости»

Отношения России с Советом Европы, куда страна вступила в феврале 1996 года, всегда были достаточно сложными. При этом вступление дало России на равных с другими европейскими странами участвовать в обсуждении многих общеевропейских проблем, а также нарабатывать юридическую практику. Тем не менее, наша страна в организации часто подвергалась критике. Особенно острой она стала во время чеченской войны, когда Россию в докладах ПАСЕ стали жестко критиковать за нарушения прав человека.

Наблюдавшим за работой ПАСЕ, запомнились знаменитые баталии руководителя российской делегации Дмитрия Рогозина с докладчиком по России лордом Фрэнком Джаддом. В одной из своих речей Рогозин назвал своих оппонентов «лордами из ПАСЕ» и это стало популярным мемом того времени.

Россию также критиковали и за то, что она является единственной страной-членом Совета Европы, которая не отменила смертную казнь.

При этом тогдашним президентом Борисом Ельциным после вступления России в Совет Европы был введен фактический мораторий на применение смертной казни.

Однако в последнее время в России все чаще слышатся мнения о необходимости отказа от моратория. В 2017 году, отвечая на вопросы студентов Московского государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал условие, при котором в России можно будет снять мораторий на смертную казнь.

Бастрыкин заявил, что мораторий на смертную казнь допустимо отменить лишь по итогам референдума, а применять соответствующее наказание следовало бы только в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность».

Эти заявления вызвали негативную реакцию Совета Европы. Россия впоследствии уверяла руководство СЕ, что мораторий будет сохранятся.

Хотя выход из Совета Европы не обязательно будет означать, что в России появится смертная казнь, это может ударить по другим гражданским правам. Для россиян, ищущих справедливости, преимущество членства России в Совете Европы заключается в возможности обратиться в Европейский Суд по правам человека , который находится в Страсбурге. Обращение в Страсбургский суд возможно в том случае, если гражданину отказали в защите его прав все инстанции на родине.

Словосложение «дойти до Страсбурга» давно стало фигурой речи для многочисленных российских адвокатов, правозащитников и обычных граждан. Судебные иски в ЕСПЧ подавали и известные политики, и правозащитники, и обычные граждане — от заключенных до военнослужащих и многодетных матерей. Несмотря на то, что в обращении присутствует формулировка гражданин «против России», часто это последняя возможность добиться справедливости и получить компенсацию от властей.

По данным Страсбургского суда, в 2017 году граждане России были на первом месте среди граждан стран Совета Европы по обращению в ЕСПЧ.

Из более 1000 обращений в 2017 году, треть была посвящена различным нарушениям прав человека в России. Начиная с 1998 года суд вынес решения по более чем 2,1 тыс. делам, поданным российскими гражданами, признав нарушения их прав.

Как отмечает завсектором политических проблем европейской интеграции отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Сергей Уткин , выход России из Совета Европа «станет для граждан ощутимым хотя бы в части потери дополнительного уровня юридической защиты в ЕСПЧ».

По словам Уткина, «в целом, выход из организации — это полная потеря влияния на то, что она делает, а работа Совета Европы не ограничивается происходящим в ПАСЕ».

Возможность для российских граждан обратиться в ЕСПЧ, как один из главных аргументов в пользу нахождения в Совете Европы, приводит и доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин . Эксперт отмечает что европейский суд часто становится панацеей против «бездействия российских судебных властей». «Он как дамоклов меч висит над нашим правосудием», — говорит эксперт, отмечая такие обращения как незаконное задержание и содержание под стражей.

По мнению эксперта, выход России из Совета Европы «прервет судебную связь с европейским правосудием, которое помогает модернизировать институты и строить современное государство».

Что касается Парламентской Ассамблеи, то ее Топорнин называет единственной площадкой постоянных контактов российских и европейских политиков. «Всегда есть возможность контактов и политических, и человеческих — обсудить важные проблемы и на сессиях, и в перерыве за кофе», — говорит эксперт.

При этом политолог признает, определенная логика в действиях властей России есть и приводит в пример Белоруссию, которая не является членом Совета Европы. «Белоруссия живет и здравствует, и Россия может прожить без Совета Европы», — говорит Топорнин, однако он напоминает о целях, которые ставила Россия при вступлении. «Когда мы вступали в Совет Европы мы говорили о необходимости развивать наше общество и демократию. Можем ли мы сказать, что мы все это выполнили в 2018 году?»

Пока не ясно, насколько обе стороны смогут достичь компромисса, но в любом случае очевидно одно: вряд ли российское руководство захочет еще раз проходить процедуру вступления, становясь в положение оцениваемого просителя.