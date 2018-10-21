Тело убитого в консульстве журналиста потеряно

Саудовцы потеряли тело убитого в консульстве журналиста

Главы МИД заверил, что не знает, как именно был убит журналист и где находится его тело.

По официальной версии Саудовской Аравии, озвученной Генпрокуратурой страны, Хашогги погиб в результате конфликта с людьми, которых он встретил в консульстве. При этом не уточняется, кем были эти люди.

Объяснения Саудовской Аравии не удовлетворило Евросоюз и США. Reuters отмечает, что Германия назвала отчет саудовских властей «неадекватным». Министр иностранных дел ФРГ заверил, что «Большая семерка» будет пристально следить за расследованием убийства журналиста.

Хашогги исчез 2 октября 2018 года после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда для получения документов о разводе. По свидетельству спутницы журналиста, из здания он так и не вышел. Поначалу в консульстве утверждали, что он вышел из диппредставительства живым.

Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что его жестоко пытали прямо в здании консульства, а затем убили.