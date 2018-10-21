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Тело убитого в консульстве журналиста потеряно
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Саудовцы потеряли тело убитого в консульстве журналиста 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Murad Sezer / Reuters
Убийцы журналиста Джамаля Хашогги, погибшего в результате визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, превысили полномочия, допустили ошибку и попытались это скрыть. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр, передает РИА Новости.
Главы МИД заверил, что не знает, как именно был убит журналист и где находится его тело.
По официальной версии Саудовской Аравии, озвученной Генпрокуратурой страны, Хашогги погиб в результате конфликта с людьми, которых он встретил в консульстве. При этом не уточняется, кем были эти люди.
Саудовская Аравия признала журналиста Хашкаджи мертвым
Объяснения Саудовской Аравии не удовлетворило Евросоюз и США. Reuters отмечает, что Германия назвала отчет саудовских властей «неадекватным». Министр иностранных дел ФРГ заверил, что «Большая семерка» будет пристально следить за расследованием убийства журналиста.
Хашогги исчез 2 октября 2018 года после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда для получения документов о разводе. По свидетельству спутницы журналиста, из здания он так и не вышел. Поначалу в консульстве утверждали, что он вышел из диппредставительства живым.
Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что его жестоко пытали прямо в здании консульства, а затем убили.
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